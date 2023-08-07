近期電影《Barbie芭比》票房突破10億美元大關，深受全球各地影迷喜愛，即將問鼎2023年度票房冠軍，讓華納兄弟、芭比公司美泰兒笑開懷，而影迷們對於續集的呼聲也越來越高，但《芭比》導演葛莉塔潔薇與美泰兒總裁的意願似乎相差甚遠。

根據《紐約時報》報導，對於是否執導續集，葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)表示自己對於況很滿足，「此時此刻就是我所擁有的一切」，表示自己拍完每部電影後，自己好像就不會有新的想法，因為該做的都做了，「雖然我不想粉碎掉別人的夢想，但對我來說，現在這個夢想（續集）對我來說是0。」

不過根據《綜藝報》報導，美泰兒總裁伊農克瑞茲似乎有不同的想法，他喊話要打造出一個玩具宇宙，他認為芭比作為一個品牌擁有好多代，除了芭比之外還有她的家人，芭比的宇宙還有很多種元素，不但豐富又廣泛，發展空間也很大。「我們沒有一開始就考慮要拍第2部、第3部，而是先把第1集做好使它成功，如果做到了這點，機會很快就會來，成功的電影會帶來更多電影。」

事實上，身為製片與女主角的瑪格羅比(Margot Robbie)與扮演男主角肯的男星雷恩·葛斯林(Ryan Gosling)都沒有簽訂所謂的續集合約，當然也沒義務回歸《芭比 2》，而且現在正適逢好萊塢63年來美國編劇和演員工會的最大罷工，《芭比》電影的續集恐怕在短期內無法有確定的消息。