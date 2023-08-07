統促黨不滿刑事局偵辦「角頭」臨演李振豪所涉「台版柬埔寨」案，發出新聞稿提及「竹聯幫堂口在台招募人口販運，揚言在海外營救的竹聯幫及統促黨，竹聯幫及統促黨扮演黑白臉，兼具神鬼兩角色的幫派」，提告前內政部長徐國勇、警政署長黃明昭2人誹謗。但台北地檢署檢察官上網查詢統促黨「維基百科」，指統促黨部分成員與竹聯幫或竹聯幫東堂有所牽扯，認定警方訊息有所本，7日不起訴徐、黃2人。

統促黨不滿刑事局反黑科去年8月15日發布新聞稿，提及「竹聯幫堂口在台招募人口販運，揚言在海外營救的竹聯幫及統促黨，竹聯幫東堂及統促黨扮演黑白臉，兼具神鬼兩角色的幫派組織」，控告前內政部長徐國勇、警政署長黃明昭2人誹謗。

檢方認為，刑事局發布新聞稿與徐國勇無罪，另依據刑事局針對竹聯幫東堂李振豪等人涉入跨國人口販運案的新聞資料，以及媒體報導資料、統促黨維基百科，認定統促黨部分成員與竹聯幫或竹聯幫東堂有所牽扯，因此刑事局新聞資料有所本，黃明昭罪嫌不足。