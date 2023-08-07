針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股主要面臨以下幾大壓力而陷入震盪整理的格局；一是AI族群短線漲多後的調節壓力；一是市場反映和消化第二季財報與第三季展望與市場預期的落差；一是美國債信被降評對短線市場投資氛圍上的影響。安聯投信表示，此次美國被降評應可視為短線影響，主要還是因為美股今年來也累積了一定漲幅，面臨短線漲多調節的壓力；但對市場信心影響有限，預計在市場拉回整理、消化此次降評利空消息後，加上庫存調整在持續進行中，預期盤勢有望在震盪整理、評價修正完後，會再逐步回歸基本面。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，短線上，即便有短線漲多、美國被降評等因素所干擾，但下半年在風格上，大致還是以較能抵禦景氣變化的大型成長股、受惠AI、電動車和綠能等趨勢，或是政策概念股為主，這些主流趨勢不變，關鍵還是在檢視這些族群的長期競爭力。

根據調研不論中美兩地大型CSP廠商近期都在積極採購AI伺服器，下半年供應鏈有望進入密集出貨期，而對明年訂單展望更是持續上修，顯示AI需求並非空談，而是正在快速發生，尤其硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦，AI解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等產值都有大幅提升，值得關注。