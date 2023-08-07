現代人面對工作和生活常常是蠟燭兩頭燒，所造成的壓力更是讓人產生心理上的問題，對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，最會釋放壓力的前4名星座，依序是射手座、獅子座、雙魚座、巨蟹座會透過自己身邊的親人或興趣嗜好，來紓解心中的負面情緒，讓他們能夠勇敢面對更多挑戰和困難。

▍第4名：巨蟹座：家庭溫馨、重新充電

巨蟹座是重視家庭和情感的人，喜歡享受溫馨和安穩的生活，也時常關心和照顧別人。當感到壓力時會選擇家庭溫馨，回到自己熟悉和安全的地方，或者與最親近的人相聚，可以讓心情得到安撫，也可以重新充電，並且利用此時調整自我狀態。巨蟹相信只要有家人和愛人的支持，就能度過任何困境。

▍第3名：雙魚座：痛哭一場、獲得新生

雙魚座是富有想像力和同情心的人，喜歡沉浸在夢幻世界中，也時常幫助別人解決困難。當感到壓力時會選擇痛哭一場，把悲傷通過眼淚來洗滌掉，讓心靈得到淨化，也可以獲得新生。他們會利用獲得新生的方式，尋找新的目標，不會停滯或者消沉。雙魚相信只要有夢想和希望，就能面對各種挑戰。

▍第2名：獅子座：唱歌跳舞、紓解壓力

獅子座是充滿自信和魅力的人，喜歡成為眾人焦點，也時常表達想法和感受。當感到壓力時會選擇唱歌、跳舞，讓情緒透過音樂和動作來獲得釋放，同時也能展現自己的才華。他們會利用紓解壓力的方式，尋求別人的支持和讚賞，不會孤立或沉默。獅子相信只要有朋友和家人的陪伴，就能解決各種煩惱。

▍第1名：射手座：迎向自然、沉澱和解

射手座是熱愛自由和冒險的人，喜歡接觸新鮮事物和環境。當感到壓力時會選擇奔向自然，去一些從未去過的地方，或參與刺激的活動，讓心情得到放鬆，同時看到更廣闊的世界。他們會利用沉澱和解的方式，去面對問題，絕不逃避或埋怨。射手相信只要有信心和勇氣，就能克服各種困難。