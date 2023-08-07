Tim Anderson is tweeting a lot and deleted the only one that had a seemingly clear message pic.twitter.com/ccIAGsoWRC — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 6, 2023

did u see this edit it’s clean as hell pic.twitter.com/sjjcGO0zjP — IcyVert (@IcyVert) August 6, 2023

白襪游擊手安德森（Tim Anderson）在場上單挑守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）卻慘遭鐵拳擊倒之後，不僅登上美媒體育版頭條，還被網友製作成MV嘲笑。安德森和拉米瑞茲可能會被聯盟禁賽，相比之下面子更是大事，安德森7日連續發出神祕推文來表達自己的憤怒。

「你們知道一切發生必有原因」「我們專注在這鳥事」「經過這狗屁一分鐘」「當我倒下時繼續奚落我」「一堆混蛋也換邊了」「誰他馬的給失敗者的意見」「你們真的毀了我」「希望你們也撿起我放下的東西」「更大的景象」

安德森一連串的發文沒人看懂，還刪掉其中一句，只能肯定他很不高興。根據拉米瑞茲解釋，安德森一向欠缺體育精神，「他不尊重棒球，他在壘上做那種事可能會害人受傷，所以我告訴他別這麼做了。」拉米瑞茲滑二壘時從安德森胯下鑽入，安德森接球觸殺不及，拉米瑞茲抱怨他觸碰的力道過大。

兩隊先前交手時，守護者羅奇歐（Brayan Rocchio）安打衝上二壘，右手碰觸壘包，安德森居然用手套撥開羅奇歐的右手再予以「觸殺」。二壘審判定安全上壘，但聯盟檢視重播之後改判出局！守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）上前抗議，被驅逐出場。後來安德森又向守護者阿瑞亞斯（Gabriel Arias）嗆聲，遭裁判警告。法蘭柯納不明白兩人打架的真正原因，「這不好笑，但是男孩們就是這樣。」