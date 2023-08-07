「TRE 台北國際成人展」已於昨日結束，展覽3天湧入不少男性買票入場，一名男子表示，從主辦單位臉書粉專發現，入場前會先嚴格安檢，若有涉及女優危險的隨身物品都會沒收，如刀具、酒精、雨傘等，他看到沒收的物品中竟有麥芽牛乳，讓他驚訝地問「為什麼麥芽牛乳都不行？」有網友解釋，「女優靠外表，任何一種傷害，都是毀掉她們。」

原PO昨（6）日於臉書社團《爆廢1公社》指出，進場前主辦單位為確保女優的安全，進場前會檢查隨身物品，若有不合規定的危險物品，會統一集中在箱子裡，包括打火機、隨身酒精、竹筷及雨傘，和各種刀具，如美工刀、刮鬍刀、剪刀及螺絲起子等，甚至還有圓規。

原PO仔細一看，發現其中一箱竟然有麥芽牛乳，讓他超級驚訝，「神奇的成人展，女友沒露點，隨身物品還會被沒收，連麥芽牛乳都不行？」

貼文引發網友留言，「刮鬍刀是要幫女優刮毛嗎？她們都會事先刮好才上工，不用帶刮鬍刀，酒精消毒我還能理解，麥芽牛奶是怎樣？」、「怕有人亂噴啊，台灣瘋子怪人很多」、「怕你們這些宅男，拿著麥芽牛奶亂射」、「好像上飛機前的安檢」、「怎麼會有人隨身攜帶螺絲起子跟刮鬍刀」。

也有人覺得規定沒問題，「我覺得很合理，畢竟女優靠外表，任何一種傷害，都是毀掉她們，如果覺得好笑，那也代表你不理解她們的專業」。