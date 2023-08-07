美國時間10日，官方版CPI最新數字將出爐。路透社彙編各方意見後，預估7月整體物價，將從6月3%增至3.3%，這也是自2022年6月以來，美國物價出現不減反增現象。

剔除鮮食與能源這些價格波動較大的項目後，核心CPI預計在4.8%左右，英國金融時報認為，這種核心再核心的指數仍處於高檔位置，聯準會下個月要不要調升利率，將會把這些數據當成重要參考。

規模僅次於匯豐集團，英國第2大銀行業者巴克萊認為，美國7月CPI的預估值，也跟前述市場看法差不多。同時，聯準會9月應該會再次調升利率。至於8月份，美國物價可能又會走跌。

在中國大陸的經濟方面，外界好奇，是否會陷入通貨緊縮的漩渦當中。當地時間9日，官方版的CPI以及PPI（生產者物價指數）也將會公布。調研單位標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）認為，中國大陸物價若未能健康地上漲，陸企的獲利能力恐怕將會減弱。

其實從4月開始，中國大陸地區的CPI就只有0.1%，6月更是降到零，故7月預估年減0.5%，有機會在近兩年半以來，首次進入通縮階段。PPI方面，預估7月會減少4%，應該比6月減5.4%要好一點。

美國銀行（BofA）表示，中國大陸1年前物價高，加上水果與蔬菜售價走跌，7月CPI可能會出現負成長。雖然適逢夏季旅遊旺季，但剔除鮮食與燃料的核心再核心物價，可能也不會表現亮眼。