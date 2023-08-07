重整的範圍很廣泛，涉及包括醫療健保、消費/金融、股票市場等多個交易撮合部門。

消息人士說，在重組過程中，瑞信的數個銀行家將擔任更重要的職務，有一些則將離職。此外，瑞銀的銀行家也可能會在重整中離開公司。

瑞銀此前曾表示，兩家銀行的整合過程是痛苦的，有許多職位的前途未卜。

消息指出，瑞銀的全球消費和零售交易主管Jeff Rose可能會離開集團。而瑞信的零售銀行部門主管Jon Levin可能會接替Rose的職位。

此外瑞銀的金融贊助商(financial sponsor)部門主管Matt Eilers也有可能離職。瑞銀的全球醫療部門主管Rob DiGia將留在集團，並且正就擔任董事長職位進行談判。

此外另有消息傳出，瑞銀也正在對旗下科技、媒體、電信團隊進行重組。集團正對Laurence Braham擔任全球科技部門的主管進行談判。他的共同主管將會是Christian Lesueur。

瑞銀一直在努力奪回交易撮合部門的市占率。今年上半，瑞銀在的全球併購業務的排行榜上，名列第8名，低於去年同期的第6名。在美國市場上，瑞銀更在僅排在第14名。

據此前消息人士的透露，據瑞銀的減省成本目標以及消息人士透露，瑞銀最終考慮全球裁員3分之1人力，約3萬至3.5萬人。