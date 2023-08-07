（11：05更新）受西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布高雄豪雨，台南、屏東大雨特報，今日高雄市有局部大雨或豪雨，台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，連日降雨土石鬆動，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。以及針對嘉義縣、台南市發布大雷雨，持續至12時30分，高雄市大雷雨持續時間至11時45分，慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書提到，台南、高雄、屏東3地區注意，沿海雷雨帶正在進入中，請注意瞬間大雨、雷擊。

南部3縣市豪大雨特報。(翻攝自氣象局)

雷雨帶正在移入中。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天天氣跟昨天類似，中南部整天不定時有陣雨或雷雨，南部地區及中部山區仍易有局部大雨，南部山區也不排除有局部豪雨發生，花東山區則因為西南風過山影響，也有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，桃園以北及東半部地區有36度高溫發生的機率，台北盆地及花東縱谷內有局部38度高溫發生的機率，東南部位在西南風背風側，有焚風發生的可能，外出活動請做好防曬並補充水分以免中暑。