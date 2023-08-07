選美出身的港星翁虹，2007年再婚嫁給富商劉冠廷，同年生下女兒「小水晶」劉蒔（Crystal），現年15歲的Crystal遺傳父母優良基因，越大越漂亮，翁虹也不時和女兒一起拍片，近日母女一起熱舞，同時還曝光了豪宅內部。

影片中，翁虹和女兒恰好以黃色母女裝入鏡，兩人對著鏡頭比動作、扭腰擺臀，Crystal濃眉大眼、熱舞模樣俏麗，翁虹也不惶多讓，頂著一頭短髮的她模樣凍齡，兩人站在一起看起來就像姊妹，網友看了紛紛大讚：「女兒的顏值完美的繼承了媽媽的美貌」、「跟邱淑貞女兒真有一拼」、「顏值很高，身材好好」。

其實，翁虹不時和女兒一起拍片，母女一起化妝、敷面膜，影片不只曝光豪宅內部，可以看到整體裝潢走現代簡約風，客廳寬敞、燈光明亮，浴室採用乾濕分離，風格簡約又兼具美感，整體看起來就像飯店一樣。

翁虹當年頂著選美光環出道，天生麗質的她，顏值凍齡，15歲女兒也遺傳媽媽美貌，擁有一雙大眼睛、挺鼻和櫻桃小嘴，是標準的美人胚子，而她面對鏡頭大方又不失幽默，也被網友狂讚是最美星二代。