國際權威財金媒體《Asian Banking ＆ Finance》雜誌公布「年度最佳法人金融銀行」獎項，台新銀行從逾百間國際參賽者中脫穎而出，以「SME綠色金融服務平台」榮獲年度「臺灣年度最佳技術及營運作業銀行獎」殊榮。台新銀行長期致力於推展中小企業金融服務，隨著淨零碳排已為全球共識，台新從中小企業的角度出發，打造全新「SME綠色金融服務平台」，引領中小企業邁出綠色數位轉型的第一步，全面提升競爭力。

台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇表示，中小企業向來是台灣經濟發展的基石，具備規模小、人事精簡等特點，但在落實永續發展與減碳時，執行上常遇到困難。

台新銀行特別打造「SME綠色金融服務平台」，協助中小企業從申請到核貸，端到端流程完全自動化，為國內銀行首創唯一完整涵蓋獲客、申請、進件、徵審、評分、送保的數位服務平台，可串連並整合銀行內外多項系統。中小企業主只要透過線上身分認證，傳輸基本申貸資料，並介接經濟部「中小企業融資服務平台」，將企業資料導入徵審流程，搭配台新為中小企業量身開發的智能評分模型及新型專利技術，翻轉過往傳統人工徵審模式，加速審核流程即時提供融通資金。

蘇韻琇補充，台新銀行「SME綠色金融服務平台」介面簡單、操作方便，減輕中小企業申貸時須提供紙本資料郵寄往返負擔，解決長久以來中小企業因資料不透明衍生風險辨識的困難，大幅提升審核效能及有效降低風險，減少繁瑣的人工作業，以協助銀行端快速回應客戶需求，提供優質的申貸體驗。

值得一提的是，為鼓勵國內中小企業重視氣候變遷、減碳及永續經營，台新為中小企業量身打造貸款服務 – 「綠客貸」，鎖定綠色科技及循環經濟產業，提供優惠的融資條件並加速審核流程，再搭配台新「SME綠色金融服務平台」的數位服務，減少融資過程產生的碳排放，同時結合經濟部中小企業信保基金的信用保證，中小企業得以快速取得資金，投入綠色數位轉型、採購或更換節能設備、發展綠色技術及綠色能源使用，進而推動中小企業及其製品踏出綠色數位轉型的第一步。