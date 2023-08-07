越南房地產出現泡沫化危機，今年上半年多達10萬家房地產公司倒閉。根據越南媒體報導，當地榴槤價格在1個月內上漲5成，每公斤來到10萬越南盾（約台幣150元），連房地產從業人員也加入炒作榴槤的行列，使榴槤價格持續看漲。

根據《Vnexpress》報導，越南榴槤價格在短短1個月內大漲約54%，貿易商每公斤承購價約來到7.5萬~10萬越南盾（約新台幣110~150元），這個價格是去年同期的2倍。

一位榴槤貿易商Thanh Thao透露，今年榴槤交易數量比去年增加數倍，許多曾從事房地產工作的人，紛紛湧入產地收購榴槤，使榴槤價格進一步推升。

Thanh Thao透露，搶榴槤的人實在太多，雖然她已經和大陸買家達成協議，要出口200貨櫃（相當於3千噸）的榴槤，但因為農民開出的售價格超出預期，只能忍痛放棄交易。

相較於榴槤交易活熱，越南房市則是一片死寂，今年上半年，越南房地產行業停業數量大增40%，是17個行業中增速最高。越南計劃投資部統計資料顯示，上半年有10萬家房地產相關業者倒閉，每月平均有1.66萬家關門。

越南房地產經紀人協會指出，當地房仲業正陷入困境，超過95%業者裁員，許多房地產經紀公司為維持生計，被迫出售汽車等資產，以及裁員減薪。