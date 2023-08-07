在物價高漲、薪水不漲的年代，讓許多8年級生紛紛選擇躺平、失去企圖心，但在永慶不動產A7樂善國小加盟店擔任專案經理、才29歲的廖佳俞，今年上半年收入就已達到200萬元，超越前東家信義房屋一整年的薪資！雖然入行才5年，已經成交了上百組客戶，下半年她也將全力衝刺，要挑戰年收入400萬元目標。

廖佳俞進入房仲業的契機，是同樣從事房仲工作的表哥，告訴她房地產業的發展舞台很大，因此建議她可以試試看。從企管系畢業後，廖佳俞就加入了信義房屋，一待就是4年多，期間拿過新北泰山地區第一名、MVP等多座獎項。後來，因為當時的啟蒙店長施晏玲，加盟創業了永慶不動產A7樂善國小加盟店，成績斐然，考慮過後她決定跟隨店長的腳步，在去年9月加入永慶不動產，開啟房仲人生新篇章。

「其實要離開我內心很掙扎，除了要轉換耕耘了4年的商圈，怕重新來過收入會大受影響，也會擔心轉換到加盟體系，是不是會被搶客人、搶業績，或沒有資源、沒有人教，真的很緊張。」不過，壓垮廖佳俞的最後一根稻草，是前公司的薪獎制度，她認為，自己非常努力、投入心力與時間在工作上，卻沒有獲得相對應的收入，因為公司會把業績平均分給團隊成員，這樣的制度讓團隊中最努力和最不努力的人，獲得的報酬卻差不多，讓她感覺不公平。

加盟體系積極合作 多元行銷助業績飆升

加入永慶不動產後，她發現自己之前的擔心都是多餘的！「集團加盟四品牌的合作方式開放、主動，合作過的經紀人不但態度積極，也都十分遵守聯賣規範，像我剛從泰山轉換到林口地區，手上都還沒有客戶，只要透過系統和聯賣，就能馬上上工、有物件可賣。」對比前東家封閉式的限制內部同仁配合，要是合作同事態度不夠積極，可能就會延誤媒合時機、降低成交機會。

今年上半年廖佳俞已經達成440萬元業績，業績聯賣率高達5成，件數聯賣率更直逼8成。廖佳俞開心表示，除了聯賣制度幫大忙，在加盟體系的行銷方式更為多元，讓來電客戶明顯增加。永慶不動產提供的科技工具則讓作業流程更獨立，透過手機就能調閱許多資料，配案速度也快，尤其〈行動智能經紀人APP〉可以直接上傳斡旋單，確認後續洽談的先後順序，作業上透明清楚、比較不會有爭議。

永慶不動產的聯賣制度運作順暢公平，經紀人積極合作，協助廖佳俞創造高業績。（圖片來源／永慶房產集團）

堅持誠實服務 圓滿每一次成交

曾經有客戶問過廖佳俞：「為什麼不同的房仲、提供的實價登錄成交價格會不一樣？買賣紀錄不是應該一致嗎？」廖佳俞細心比對後發現，有些房仲會刻意提供片面資訊，甚至刻意忽略車位所佔坪數，以此拉低的每坪單價，而要求屋主開低價格，部分黑心房仲甚至不提供成交行情，讓屋主處於資訊不對等的不利狀態中，再聯手投機客低買高賣賺價差，造成屋主權益受損。

廖佳俞表示，即使有些屋主因為一開始沒有建立信任感，聽信了其他房仲的說詞，她依然會堅持立場，誠實提供已知資訊，到最後這些屋主都能感受到用心，因為光是車位價格計算，對屋主來說就是上百萬元的價差，唯有站在客戶立場提供專業服務，才能獲得最後的認同。「正義也許會遲到，但絕不缺席。」她堅定地說。

5年多來，廖佳俞堅持誠實服務、做對的事，每一次服務都盡心盡力，像是先前處理過一些有借貸問題的屋主，這類案件都需要買方拿出較高的頭期款，前不久有某屋主因債務問題，特別要求買方需先繳出近4成的頭期款，所以帶看過程中，她都會跟每一組買家說明清楚，最後也順利成交，買家找到想要的房子，屋主亦順利解決債務問題。

永慶不動產A7樂善國小加盟店團隊感情融洽，店內也不時舉辦聚會、運動活動，排解工作壓力。（圖片來源／永慶房產集團）

以前剛入行時，為了建立人派、勤跑社區商圈，希望自己可以搶先掌握各項訊息，經常工作到深夜11、12點才回家，廖佳俞笑說，現在已經可以自我調配工作節奏，藉由游泳等運動排解壓力，讓自己在工作與生活中取得更好平衡。

目前累積業績已經是團隊第1名的廖佳俞，她設定今年的業績目標是800萬元，挑戰賺進4桶金，也期許自己在永慶不動產A7樂善國小加盟店穩健發揮所長，幫助更多客戶順利完成買屋賣屋的人生規劃。