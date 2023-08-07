蘋果iPhone 15系列新機將在秋季發表會正式亮相，近日再有爆料指出，蘋果發表會預計在9月12、13日登場，而正式開賣的時間則會落在9月22日，外傳iPhone 15會搭載新的A17仿生晶片，同時開始採用USB-C接口充電，捨棄Lightning 接口。

先前已有外媒曝光，美國電信業者及服務供應商已經要求員工不要在9月13日請假，因為有重大的智慧手機發布訊息，近日知名科技記者Mark Gurman則爆料，12或13日極有可能蘋果秋季發表會的時間，兩天後的15日開放預購，22日正式開賣。

確切時間表仍有待蘋果官方公開，通常會在8月中左右開始釋出發表會相關訊息。今年iPhone 15被認為可能是近年來最大改版的一次，充電將改為USB-C接口，iPhone 15和iPhone 15 Plus新增動態島，並將邊框縮小，有感提升用戶體驗。

硬體方面，目前也傳出將搭載A17仿生晶片，配備潛望式鏡頭，但最頂規價格可能再次刷新歷史紀錄，iPhone 15 Pro Max 1TB可能要價6萬，考驗果粉們的忠誠度與荷包。