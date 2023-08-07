大型科網族群普遍下挫，網易大跌近2%，百度跌1.3%，騰訊跌0.9%，阿里巴巴跌0.8%，小米跌0.5%，京東跌0.4%，攜程跌0.3%。不過，美團卻逆市上漲0.5%。
金融股漲跌互見，招商銀行跌1%，中國平安保險跌0.8%，匯豐控股跌0.7%，香港交易所跌0.3%，建設銀行與工商銀行平盤，只有友邦保險上漲0.3%。
其它類股方面，三桶油全都上漲，中海油大漲超過2%，中石油漲逾1%，中石化也漲近1%。至於新能源車蔚小理則全面重挫，蔚來暴跌超過5%，小鵬汽車大跌至少3%，理想汽車業也跌2%。
缺乏實質利多激勵下，港股7日開低，但逢低買盤進駐後全又都翻紅，目前恆生指數在19,555.1點，小漲15.64點或0.08%。同時，國企指數在6,741.02點，也小漲8.44點或0.13%。
大型科網族群普遍下挫，網易大跌近2%，百度跌1.3%，騰訊跌0.9%，阿里巴巴跌0.8%，小米跌0.5%，京東跌0.4%，攜程跌0.3%。不過，美團卻逆市上漲0.5%。
金融股漲跌互見，招商銀行跌1%，中國平安保險跌0.8%，匯豐控股跌0.7%，香港交易所跌0.3%，建設銀行與工商銀行平盤，只有友邦保險上漲0.3%。
其它類股方面，三桶油全都上漲，中海油大漲超過2%，中石油漲逾1%，中石化也漲近1%。至於新能源車蔚小理則全面重挫，蔚來暴跌超過5%，小鵬汽車大跌至少3%，理想汽車業也跌2%。
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