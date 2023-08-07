中國信託成長轉機多重資產基金於今（8/7）日展開募集。該基金經理人楊士醇指出，據統計至2022年12月底，「可轉債、投等債、股票」的比重採五、三、二，十年下來報酬率達144％為最高，優於「三三三」配置的125％、「三四三」配置的113％，更遠優於股債平衡配置的118％、股四債六的94％。

就報酬風險比也優於其他組合。據彭博數據統計至2022年12月底的近十年來，「可轉債、投等債、股票」五三二的報酬風比達1.34、優於三四三的1.32、三三三的1.31、更優於股四債六的1.27、股債平衡配置的1.23。

中國信託投信指出，中國信託成長轉機多重資產基金模擬投組配置在可轉債、投等債、股票採五、三、二的比重，有百年投資專家盧米斯賽勒斯為顧問，透過嚴謹的基本面研究找出更具投資價值之標的，透過長期的操作經驗，打造可重覆的成功操作策略，是景氣逆風、掌握反彈首選。