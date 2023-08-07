八貫7月營收較6月與去年同期均減少，主要仍是受到戶外、醫療兩大產品線處於出貨調整階段之影響，因兩者合計占整體營收比重約7成，亦造成近期單月營收波動輻度明顯，累計前7月營收14.5億元，則維持與去年同期相當；高毛利之航太救生與軍工產品線今年累計營收年增率分別為6.5%與131.3%，維持穩健出貨成長表現，合計占比持續揚升至26%，與去年同期的19.1%明顯拉高。

受到全球終端消費市場景氣不明朗影響，八貫預期第三季戶外、醫療兩大產品線的出貨表現仍不穩定，航太救生與軍工產品線雖可維持成長，惟因占比仍較低，恐無法完全彌補戶外、醫療兩大產品線仍處於調整期之缺口，惟因產品組合優化，毛利率提升下，對獲利影響較不明顯。

八貫產品線應用多元，雖短期戶外、醫療兩大產品線客戶的拉貨力道平緩，然八貫持續在航太救生與軍工部份，與客戶合作開發新產品，並期許能在第四季開始順利出貨，八貫也將持續落實多角化布局，並鎖定高端應用領域，為中長期營運增添新成長動能。