卡努颱風目前雖逐漸遠離台灣，但因外圍環流影響，加上引進西南風所帶來的水氣，導致台灣少數地區遭大雨侵襲，其中南投縣仁愛鄉的災情最為嚴重，不只多處道路遭破壞，更有建築物因此倒塌、被掩埋；對此，身為賽德克族的歌手李芷婷發文透露，當地正好是原住民賽德克族部落的居住地，因此希望善心人士對部落施以援手。

李芷婷6日先是在限時動態中發文「這幾天雖然在國外做觀光宣導，但看到仁愛鄉災情慘重，我覺得心很痛，親戚跟部落都在這裡，希望所有人都能平安」接著，李芷婷在臉書轉貼「臺灣原住民族賽德克族青年會」的物資捐贈資訊。

文案中她提到，由於家鄉南投縣仁愛鄉的賽德克部落，因前兩天卡努颱風的造成的暴雨與落石，導致對外道路被阻斷，使得當地物資缺乏，如果有願意幫忙的善心人士，可參考相關物資捐贈資訊。

此外，李芷婷還透露，由於深山部落可能因颱風造成停電、斷訊、道路坍方等，失去對外界聯繫的管道，一般商店也無法正常營業「所以才會需要大家的幫忙，感謝每一位願意關心，願意幫忙的朋友們，謝謝」。