現年72歲的呂學成，過去曾偽造通行證，成為逃離綠島第一人，其後因犯下多起珠寶竊案被封為「珠寶大盜」多次入監，一生脫逃5次，最終仍被逮回，一生中有長達41年都在服刑。歷經人生中的大風大浪，還意外成了書畫家，如今已邁入古稀之年的他，回顧自己過往人生，最割捨不下的仍是自己的母親。

呂學成來自桃園，自小就對書畫展現極高興趣與天分，也曾跟著一群朋友畫漫畫，不過卻遇上戒嚴時期，相關書籍漫畫審查嚴格，呂學成也自嘲自己是戒嚴時期的受害者，就算當時窮到和朋友無法靠畫漫畫賺到錢，只能向陽春麵店賒帳度日，仍澆不熄他對繪畫的熱愛。

呂學成被關押進綠島後，曾以偽造通行證成為逃離綠島的第一人。（圖／趙世勳攝）

未料友人寄放了2台機車在呂的家中，卻從此開啟呂學成的坐牢生涯。警方上門確認2部機車是贓車無誤，呂為了義氣挺朋友而攬下罪行被判刑5年，送往綠島管訓。在這之後，呂學成密集地犯下百起強盜案件，被警方多次圍捕，第二次被送押綠島關押期間，呂學成因為在監獄創作貝殼畫受到歡迎，拿到一張在海邊作畫的通行證，他則靠著手繪偽造通行證先搭船至蘭嶼，隨後搭機返台，成為逃出火燒島的第一人。

談到母親，呂學成拿出一幅烙版畫，上面是一名滿臉皺紋、顯得憂心忡忡的女人，他說「媽媽是我最重要的親人」。他大半輩子都在監獄，年輕時對人生不在乎，最後因為44歲那年人在監獄，無法送媽媽最後一程，「臨終無人為大不孝」，而媽媽過世的時候又正逢除夕，讓他格外難過。

對呂學成來說，母親是他這輩子最重要的親人，最後卻因為他在監獄而無法送母親最後一程。（圖／趙世勳攝）

也正因為媽媽不在，他開始大量抄寫心經給媽媽，難過的情緒讓他在抄寫心經時格外專注，竟意外讓他的書法功力有了提升，也讓他開始思考到底是什麼原因讓他走到這番地步。

回想小時候，呂學成透露，小時候爸爸在碾米廠生意不好後，便獨自前往南部，由媽媽一手將他們拉拔長大，而他排行中間，也要照顧下面的4個弟弟妹妹們，「可以說他們4個都是我養大的」。他說，以前很叛逆不會想，媽媽為了養他們7、8個小孩，凌晨4點就得出門賣菜，賣完菜回來時早已經筋疲力盡，無法再有多餘的力氣照顧他們，這樣的環境也造就了他叛逆的性格。

當被問到如果媽媽還在，會想要幫媽媽做什麼或說什麼？呂學成表示，他不太會表達感情，也無法直接對媽媽說愛，但如果媽媽還在世上，他只想把他該做的事情做好，好好送完媽媽最後一程。