台8臨37線中橫便道3.9K大規模坍方，坍方量約1200立方公尺，一顆500立方公尺巨石需打除裂解。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

受卡努颱風環流影響，台8臨37線中橫便道3.9K大規模坍方，坍方量約1200立方公尺，其中一顆500立方公尺巨石需打除裂解。谷關工務段表示，由於該巨石屬變質岩相當堅硬，2天以來裂解不到100立方公尺，目前要求廠商在安全條件下加緊趕工，預計10日搶通。

台8臨37線中橫便道便道3.9K受大雨影響日前大規模坍方，坍方量約1200立方公尺，其中一顆巨石量體達500立方公尺，相當驚人。

谷關工務段指出，該顆大巨石需打除裂解後才能清運，因中橫許多都是變質岩，巨石相當堅硬，自4日下午進行打除裂解，目前僅裂解不到100立方公尺，要求廠商在安全條件下加緊趕工，應該9日下午或10日上午即可裂解完畢，進行後續清運，預計10日下午4時可搶通。

另外，受卡努颱風環流影響帶來雨勢，大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，這次雨勢主要下在德基水庫下游谷關附近，這兩天馬鞍壩持續洩洪，德基水庫則不洩洪，只是發電，仍持續蓄水以因應至明年大台中用水所需。不過，緊接著可能又有颱風，將視情況調節。