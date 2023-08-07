展望下半年，瑩碩表示，新增的5張上市藥證，將陸續於下半年產生營收貢獻。此外，公司也積極赴海外參展，爭取國際客戶代工與委託產品開發案，並結盟國內同業持續多元化產品線，擴大營運版圖，預計下半年仍將穩定獲利，公司對全年營運表現維持正向樂觀。

瑩碩表示，今年以來已取得3個品項、共計5張藥證，其中獲台灣TFDA核准上市的前列腺肥大藥物近期獲准納入健保給付，有助加速醫療院所的進用程序；而獲中國NMPA核准上市的鹽酸米那普侖膠囊，不僅是瑩碩的首張中國藥證，更一次取得2種劑量的上市核可，搶攻中國日益成長的精神科用藥市場。

瑩碩去年底拿下的首張泰國藥證「釋磷善膜衣錠」，由子公司歐帕代工生產，首批產品已在近期正式出貨。「釋磷善」是不含金屬且不含鈣的新一代磷酸鹽結合劑，提供透析腎友的血磷濃度控制，該同成分藥品在台灣已上市多年並擁有穩定銷量，有鑑於泰國的洗腎人口高達10萬人，略高於台灣，透過當地經銷商希望能複製台灣經驗，迅速搶下市占。