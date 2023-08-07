亞翔股價7月中觸及84元、創18年新高後緩步拉回，4日下探70.4元的半個月低點。受績優題材激勵，今（7）日開高後在買盤敲進下放量飆升8.08％至78.8元，早盤維持逾6.5％強勁漲勢，表現優於大盤。不過，三大法人上周合計賣超達2652張。

亞翔董事會通過2023年第二季財報，合併營收100.16億元，季增21.62％、年增31.62％，改寫歷史次高。營業利益6.16億元，季增達86.62％、年增達54.23％，刷新歷史新高，使毛利率、營益率「雙升」至9.76％、6.15％，分創近4年半、近7年高點。

在營收規模及本業獲利同步創高，配合業外收益同步挹注下，亞翔第二季歸屬母公司稅後淨利4.66億元，季增達46.17％、年增達近1.67倍，每股盈餘2.07元，雙雙改寫歷史新高。

累計亞翔2023年上半年合併營收182.51億元、年增20.56％，創同期新高。營業利益9.46億元、年增29.72％，為僅次於2016年的同期次高，使毛利率、營益率升至9.38％、5.19％，分創近13年、近7年同期高。

在營收規模及本業獲利同步創高，配合業外顯著轉盈挹注下，亞翔上半年歸屬母公司稅後淨利7.86億元、年增達86.72％，雙創同期新高，每股盈餘3.49元，亦創2005年以來近18年同期高點。

展望後市，儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔預期，今年在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局的轉機下，隨著景氣逐步復甦，可繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備的新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長。

亞翔先前表示，去年因市場景氣熱絡、工程需求供不應求，使接單毛利相對拉升。今年台灣榮工比重可能略降，亞翔及蘇州比重將增加，整體毛利率有機會再提升。因公司客戶別不同，就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對今年營收成長看法仍相對樂觀。

對於各地區展望，亞翔認為今年以新加坡及越南較樂觀，台灣亞翔及台灣榮工、中國大陸成都持平，蘇州則較悲觀，主因美國加強對中國大陸技術封鎖，對半導體相關市場相對趨於謹慎，但禁令帶動供應鏈前往東南亞建廠需求，在新加坡及越南將有所收穫。