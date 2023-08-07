日常補水很重要，若經常忽略身體所發出的缺水警訊，會對健康帶來重大影響。腎臟科醫師洪永祥表示，當人體喪失10％水分即會感到不適，流失20～25％恐致生命危險，他並列出隱性缺水人的6大特徵供參照，包括尿液變黃、口腔黏膜乾燥、代謝變差、失眠頭痛、食慾不振及全身無力等，當心各個器官功能逐步慢性衰退中。

洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文表示，水可謂生命的基礎，為人體內含量最多的成分，成年人60％～70％是水組成，而年長者含水量下降但也有5成左右。他提到，根據生理學家研究，人類不進食仍可存活約4個星期，但完全不喝水，在常溫下最多只能忍受3天，可見其重要性。

至於該如何判斷身體有無缺水？洪永祥解釋，當身體缺水時滲透壓就會開始上升，此時會出現2個動作來保護全身器官免於缺水傷害，即濃縮尿液減少尿液流失，以及增加口渴感覺來增加喝水量。所以當有上述徵兆時，代表身體已經極度缺水。

洪永祥進一步說明，大腦下視丘口渴中樞感覺到身體缺水，會發出補水訊息，若不予理會，一旦人體逐漸習慣缺水症狀，如口渴、頭痛、心悸、倦怠感，就會變成隱性缺水人，包括腎臟功能及各器官心、肝、脾、肺、腎的代謝免疫、神經功能，都會在無聲無息中逐步慢性衰退。

洪永祥並列出隱性缺水人的6大特徵，分別是尿液偏黃泡泡多；口腔黏膜乾燥；代謝變差，血糖、血壓、血脂肪、尿酸偏高；失眠頭痛、注意力無法集中、工作效率低、白天有很強的睡意；食慾不振、消化不良、便祕；全身無力、肌肉痛、腿抽筋。這些都是值得注意的警訊。

洪永祥示警，若為隱性缺水人而不自知，只要不慎感冒、發燒、腸胃炎致嚴重上吐下瀉、日曬、泡溫泉、運動大量排汗，都有可能進入脫水狀態，從缺水人變成脫水人。而脫水會使血液量減少，血壓掉到90以下、心跳加快、眼眶凹陷、口腔黏膜極度乾燥、皮膚可拉得很高，甚至大血管的血液循環也會惡化。當血壓降低，血液無法順利送至身體各臟器，便可能引起低血容休克與各器官衰竭。

最可怕的是，洪永祥說，脫水也會令血液黏度上升，紅血球會失去柔軟性、白血球容易緊密相連、血小板容易變得僵硬，當血球無法柔軟地變形，就容易產生血栓。若發生在腦部、心臟血管，就易造成腦梗塞、心肌梗塞，恐危及生命。

因此，洪永祥呼籲，千萬別等到口渴才喝水，要隨時補充水分，每1公斤體重每天應喝30～40毫升以上的水，以體重60公斤者來看，每天需要補充1800～2400毫升的水。建議分多次慢慢喝完，另外睡覺前床頭可放個保溫杯，若起來上廁所可補充一兩口，起床後再把剩下的喝完，避免清晨中風或心肌梗塞。