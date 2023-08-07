苗栗地檢署今天指出，預計9日將解剖遺體查明死因。（李京昇攝）

苗栗縣昨天驚傳家庭悲劇，31歲K男與26歲妻子、3名不到7歲的孩子，被發現陳屍在獅潭鄉偏僻農路的轎車內，檢警初步調查，5人疑一氧化碳中毒而死，暫時排除外力介入。苗栗地檢署7日指出，將在8月9日進一步解剖，查明死因。

31歲的K男是大湖鄉人，今年2月舉家搬遷並設籍桃園市，本月初與妻子、子女5人返回苗栗老家探親，昨天卻意外被準備巡田筍農發現，他與妻子帶著4歲、5歲與7歲的兒女走上絕路，且已死亡多天，引起社會關注。

苗栗地檢署指出，昨天根據現場遺留跡證，初步研判應無他殺之嫌，不過檢察官仍將進一步解剖，預計8月9日解剖遺體，進一步確認死因。

苗栗地檢署表示，在此嚴正呼籲，幼年子女並非家長個人財產，非家長因任何緣由得予生殺予奪，刻意剝奪子女性命，為法治人倫所不許，面對此類案件，即屬人倫悲劇，都仍將視為重大刑案，嚴正偵辦。

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