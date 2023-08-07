Heavily favored and defending champions USA women’s soccer team lost this morning to Sweden, eliminating them. Perhaps to woke?



Team USA’s downfall was delivered by anti-America, anti-woman activist Megan Rapinoe’s EMBARRASSING free kick here 🥴#USWNT

pic.twitter.com/QfwFQHVjPK — Johnny (@tallyman2023) August 6, 2023

美國女足在世界盃在16強敗給瑞典，美國中場名將拉皮諾（Megan Rapinoe）在PK大戰踢丟了第4點，不幸成為她國家隊生涯的最後一球。拉皮諾告訴美媒FOX體育說：「這是個殘酷的玩笑，對我而言像是黑色幽默。」她感嘆球賽就是如此，運氣並非總是站在己方。

拉皮諾是2015年、2019年兩屆世足冠軍成員，2012年倫敦奧運金牌成員，獲選過FIFA年度最佳女子足球員。拉皮諾是美國隊傳奇人物，除了前鋒摩根（Alex Morgan）之外最有名的女將。然而拉皮諾因為她一連串的爭議行為，引起美國保守派的不滿，導致女足兵敗之後竟有不少美國網友叫好。

「這種事發生在最合適的人身上，我很高興以後都不用看到拉皮諾了。」「她討厭美國又討厭女人，我們為何要支持這樣的人？」「如果連自己的本分都做不到，就別在球場外生事了。」

拉皮諾是同性戀，在美國國歌演奏時進行陳抗，公開批評美國對少數族群不友善，因此挨轟不愛國。結果美國總統拜登（Joe Biden）去年頒發「總統自由勳章」給拉皮諾，讓保守派更加不滿。此外拉皮諾支持跨性別運動員參加女子賽事，招致部分女權人士的攻擊。

上個月滿38歲的拉皮諾說：「我明白這就是結局了，很悲傷，但我過去有許多的成功，我熱愛代表我的國家，這一切仍是非常榮幸的事。」