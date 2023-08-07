台北市調查處前調查專員郭詩晃遭檢方起訴，涉嫌在偵辦時透過知名建商、有富集團總裁洪村騫當白手套，收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，並請求洪協助升等事宜，事後以潤寅案查無不法，僅將案件列參考，台北地方法院審理後，將郭判刑12年。

洪村騫、有富公司經理李世仁2人均因認罪獲緩起訴，期間1年，洪、李各已繳付國庫6000萬元、120萬元，各須接受法治教育課程12小時、16小時。

起訴指出，調查局洗錢防制處因發現潤寅集團資金異常往來，懷疑潤寅涉超貸，2016年下半年發交台北市調查處偵辦，市調處指派郭員承辦。郭因母親住處都更改建，結識洪村騫及李世仁。

王音之2016年11月擔心東窗事發，因曾向洪村騫借貸，得知洪人脈廣，透過洪找上郭，洪擔心潤寅案爆發會拿不到利息，洪指示李聯絡郭員問潤寅案，李以LINE回「如果是談他朋友的事就不要再約了」，「再說我嚴重懷疑，嚴格查辦」洪遂要求李以都更名義邀約郭見面。

2017年4月6日中午，洪代王墊付500萬賄款，放在水果箱內行賄郭，不久郭透過李向洪表達希望洪協助升等，洪就透過前台北市調查處潘姓副處長關切郭的升等，李回報郭「有關升等事宜已請前處長告知現任副局長處理中」。

2017年5月3日，洪在辦公室內告王音之已墊付 500萬賄款給郭，並向王索討，王即開立2張各面額250萬支票給洪。但王因資金周轉問題，事後央求洪暫不提示1張支票，之後王女再開立另張支票。

郭員2018年1月向台北市國稅局調閱潤寅案資料，明知有問題，卻不調查，將案件拖延至2018年11月8日才約談王音之，以證人訊問王女不到1小時，還將調查結果告知洪。

2019年1月2日，郭在調職前，通知李世仁案件將結案，多次通知王音之補提證據，1月11日將潤寅案「改列資料參考」，不予調查，並告訴李及王女結案，郭之後一再催促他升等問題，但因一直無法升等，2020年1月16日退休。

2019年3月間，王女得知郭員母親過世，還請洪代轉10萬1000元奠儀給郭員，並送花籃。2019年潤寅案爆發，檢調因還原查扣的電腦資料，找出被刪的「內帳」，記載2張支票及「調查局郭」，才讓郭詩晃收賄內鬼犯行曝光。