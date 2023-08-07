大陸外交部長王毅6日與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通電話，王毅表示，中歐雙方要開展更多機制性對話，也歡迎波瑞爾高級代表今秋率團訪中並舉行戰略對話。

據大陸外交部引述，波瑞爾對大陸近期發生暴雨洪澇災害表示深切慰問，強調歐方堅定致力於同中方發展良好關係。歐盟的「全球門戶」計劃與「一帶一路」倡議並不對立，而是互補關係，都旨在促進全球發展。

波瑞爾說，他期待盡快訪中並同中方開展戰略對話，共同籌備今年歐中領導人會晤，推動歐中關係進一步向前發展。

王毅表示，當前，中歐高層交往保持良好勢頭，雙方都認為合作夥伴是中歐關係的最主要特徵。中方始終以積極態度推進中歐關係，高度重視預定年內舉行的中歐領導人會晤，期待會晤為中歐關係和雙方合作發揮戰略引領作用。

王毅強調，中歐雙方要開展更多機制性對話，把疫情三年中歐之間缺失的交流功課補起來，為中歐全面戰略夥伴關係注入新的強勁動力。中方歡迎波瑞爾高級代表今秋率團訪中並舉行戰略對話，通過廣泛、深入交流為領導人會晤做好政治準備。

雙方還就烏克蘭、尼日等共同關心的國際和地區問題交換意見。