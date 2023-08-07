花蓮縣原住民會館佇立在花蓮市中心40年，14年前當地社團撤出後閒置迄今，成名符其實的蚊子館。（本報資料照片）

花蓮縣原住民會館佇立在花蓮市中心40年，14年前當地社團撤出後閒置迄今，淪為名符其實的蚊子館，多次遭花蓮縣審計室點名要求活化，縣府考量建物歷經地震結構已有安全疑慮，確定拆除重建，同時祭出24萬高額總獎金甄選民眾創新的營運想法，朝原住民族文化觀光特色重新打造原住民族館舍。

花蓮縣原住民會館位在花蓮市重慶路與信義街口，為一棟4層樓建物，1984年取得使用執照後，提供館內40個房間給到市區洽公、就醫的遠地族人臨時住宿，1990年旅宿業興起，會館營運因設備老舊受到挑戰，逐漸沒落，2009年底與當地協會結束合作契約後，荒廢迄今，不過附近市場的流動攤販偶會占用館舍周圍擺攤、堆放物品，造成環境雜亂、蚊蟲滋生。

花蓮縣審計室曾在2015年、2020年要求縣府儘速活化館舍，原住民行政處考量建物耐震係數不符最新規定，且結構歷經多次地震恐有安全疑慮，加上館內設施老舊無法滿足當代需求，如活化現有空間需花費龐大經費，經審慎評估決定拆除重建，目前已封閉會館外出入口，並貼上「危險」警告標語。

原民處部落經濟科表示，目前還未確定建物拆除期程，不過確定會拆除，初步規畫在原址興建一棟3層樓的建物，為能更有效的利用空間，即日起至20日止辦理營運構想徵件活動，全台個人、民間團體、工作室、學校、公司均可報名，盼以公私協力方式，集結民眾創新構想，充分運用館舍場地優勢，打造極具特色的原住民族館舍。

部落經濟科說，提案計畫須以花蓮原住民為核心，選擇「綠色農特產」、「永續旅遊」或「生活工藝」其中一項主題，融入創意、政府的發展策略，並參考建物容積資料進行營運規畫，形式不限於服務行銷、服務體驗、串聯性服務等。

提案通過初選的前10名可獲得1萬元獎金，進入決選的前3名，原民處另將依名次頒發8萬元、5萬元及1萬元的獎勵金，並對提案內容進行可行性評估，徵件詳情及報名方式可至徵件網站及原民處官網查詢。