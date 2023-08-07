未登記工廠申請納管期限已於去(111)年3月19日屆滿，台中市申請納管共計8,376家，截至7月21日，取得納管核定為6,709家、尚有1,108家未完成補正。台中市政府經發局表示，市府提供多項輔導資源，如單一窗口諮詢、電話諮詢專線、週週開設納管補正家教班、輔導團隊至現場輔導等多元管道，提醒業者把握最後機會於9月底前提出，若未完成將駁回納管申請。

經發局說明，經濟部工業局於今年6月16日函文各縣市政府需於今年第3季前完成納管審核作業，以利工廠業主及早確定納管資格並投入工廠改善事宜，其主要確認申請納管工廠為105年3月19日前既存的未登記工廠，並從事低污染的製造加工。為此，經發局除召開會議與代辦業者溝通外，陸續發出最後補正公文；對於不知該如何準備納管補正文件的業者，也分享三技巧「網站看範本、家教班聽講解、提送前再注意」，歡迎業者多加利用。

經發局分享，技巧一為「網站看範本」。首先到經發局官網的特定工廠專區的各式文件，下載「納管補正申請自我檢核表」，檢視納管文件是否齊備；接著下載「範例」及「填寫說明」，協助檢視文件是否正確填寫；欲申請部分證明文件，如「非位於經濟部公告不宜設立工廠地區查復文件」，皆有教學說明檔可下載，若有任何問題也可親洽或電洽特定工廠登記單一窗口。

技巧二為「家教班聽講解」，為協助尚未完成補正業者了解如何補正，經發局即日起天天開設「納管補正家教班」課程，每日下午於台中市政府特定工廠登記單一窗口(台中市南屯區精科東路17號3樓)舉辦，請業者把握機會，踴躍報名參加；由工業科股長林國雄親自教學或由商研院輔導專員上課諮詢，授課內容包括特定工廠合法化流程、納管補正各項文件及各式問題解說，以輔導業者順利納管補正。

為協助尚未完成補正業者了解如何補正，臺中經發局開設「納管補正家教班」課程，輔導業者順利納管補正。（圖/臺中市政府經濟發展局提供）

技巧三為「提送前再注意」，希望業者再次核對補正公文所列各項待補正項目，逐一核對，若不了解公文所列補正內容，請至台中市特定工廠單一窗口諮詢、或撥打電話諮詢專線，將有專員溝通講解。最後，經發局再次提醒各位業者，寄送文件前須透過「納管補正申請自我檢核表」，檢視納管文件是否齊備，以避免缺漏資料。

經發局補充，納管相關補正的輔導資源如下，請尚未完成補正的業者務必於今年9月底前把握最後機會！

1.納管補正申請，相關文件下載網址：https://www.economic.taichung.gov.tw/1492482/Lpsimplelist

2.「納管補正說明會」，報名網址 https://reurl.cc/85ymGX

3.台中市政府經濟發展局【特定工廠專區】YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A/featured

4.台中市政府特定工廠登記單一窗口地址：台中市南屯區精科東路17號3樓；諮詢專線04-23696008。

（臺中市政府經濟發展局廣告）