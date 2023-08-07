苗栗獅潭鄉6日驚傳一起家庭悲劇！31歲K姓男子與26歲妻子，與3名不到10歲的孩子，陳屍在自家轎車。據悉，K男經濟狀況不佳，K妻常出入醫院就醫，甚至曾付不出健保費用，老家親屬推估是可能經濟壓力而走上絕路。悲劇傳出後，不少熟識的鄉親主動募款替喪家辦理後事，大湖鄉長黃惠琴表示，昨天一晚就收到20萬餘萬款，但家屬表示自己本身還有經濟能力，已足夠辦後事因此婉拒愛心捐款，也希望外界不要打擾，讓喪家有一點空間。

檢警初步調查，5人疑一氧化碳中毒而死，暫時排除外力介入。苗栗地檢署7日指出，將在8月9日進一步解剖，查明死因。

台3線獅潭鄉路段旁偏僻農路，昨天早上6點多，有筍農欲前往自家農地查看，不料發現K男的黑色轎車停在行徑路線，筍農好奇上前查看，驚覺K男1家5口不論如何呼喚都都毫無動靜，且車上傳出出陣陣異味，警方獲報前往了解。

獅潭鄉長劉淑能表示，她一早接獲民眾通報，也立即趕往了解，才知因為最近是竹筍季，筍農今天趁雨勢變小，想前往查看有無災情，結果就發現K男1家人，她也隨即請警方聯繫傅男家屬。

據悉，31歲K男是職業駕駛，與26歲K妻育有4歲、5歲與7歲的子女，雖是苗栗人，但已搬遷到桃園，目前設籍桃園市。

據了解，K妻身體狀況不佳，K男擔任司機為主要家中經濟收入來源，3名子女尚小、撫養照顧不易，K男曾經連健保費也繳不出，其父母在苗栗租地從農，有時還會給予金錢救濟，其苗栗老家親友推測，K男1家可能面臨龐大經濟壓力，才會走上絕路。

警方調查，並無外力介入，初步排除他殺，根據遺體僵硬程度，推斷已經死亡5天。檢將在9日進行解剖調查，釐清死亡原因。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。