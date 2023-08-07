公務人員的「鐵飯碗」吸引不少人爭相想考進，希望能有個有保障的工作，躺平過日子，但隨著改制後公務人員的待遇已不如從前，一名公務員更現身勸退大家考公職，還說她正在考慮改考國營事業或自行創業，引起討論。

這名女公務員日前在Dcard談到，公職並沒有想像中好，雖然穩定，可是上班時常加班，遇到雷上司跟同事真的痛苦，若是舊制至少有終生俸，但未來的新血就沒有了，建議大家可以考慮去考國營，身邊的人過去那裡都蠻推，甚至連她也在考慮去考，或者乾脆去創業，不想繼續當公務員。

貼文PO出後，不少網友質疑，「你怎麼沒有想過去國營也會遇到雷同事跟雷上司...」、「不爽不要做，一堆人等著進來」、「典型的吃碗內看碗外的不滿族，永遠只認為自己沒有的最好」，還有人表示「國營沒考到前面就準備在外縣市租房了，想換缺就只能重考，結果錄取率比公職還低，笑死人」。

但也有人跟原PO看法一樣，「真的心有戚戚焉，工作還不到一年蠻想離職的，現在唯一的動力就是繼續考換單位，我真的不想待滿三年才能走，每到禮拜天晚上我就超級憂鬱，以前在私人公司還沒這麼誇張」、「現在公務人員薪資福利遠沒有以前好了，加上大環境通膨，公務員的調薪幅度真的呵呵，唯一優點大概就剩下是鐵飯碗這一點了」、「有同感，考上一年多覺得蠻累薪水又普」。