90年代有「天王殺手」美譽的著名歌手周華健出道37年，曾推出〈心的方向〉、〈讓我歡喜讓我憂〉、〈朋友〉、〈花心〉、及等膾炙人口的歌曲，現年62歲的他依舊深受歌迷喜愛，最近他更是上了大陸歌唱節目擔任四位導師之一，不過他過往現身日本旅遊時，與美籍太太康粹蘭同遊富士山，被部分網友認為兩人外表看起來有年齡差。

一向風趣幽默且毫無架子的周華健，與太太同遊富士山被網民捕獲，以往經常被指像母子的模樣，被巧遇時仍被網民留言：「周華健和他太太看起來像差了十幾歲」、「是周華健太年輕，說明華健太太是自然老去，不過我覺得還挺有氣質」，也有人解釋因外籍人士不外染頭髮才顯老。其實周華健與妻子是對同年同月同日生的夫妻，結婚37年依然恩愛。

而周華健身為一線明星，近日參加歌唱節目擔任導師，不過卻被部分網友認為他不適合這檔節目，因為節目性質除了評選選手之外，還需要綜藝效果，並撐起節目的熱度，其他的導師如薛之謙，劉憲華，潘瑋柏，都是做過這類綜藝評委，因此顯得駕輕就熟。

周華健與妻子合影。（圖/中時資料照）

事實上，周華健太太康粹蘭擁有西班牙文學和藝術雙學位，與丈夫育有一子一女，而大兒子周厚安大學畢業後進入台灣娛樂圈當演員，其混血外型加上留鬚造型，與好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)有幾分相像，現年33歲的周厚安仍未婚，更笑言爸爸周華健從沒催婚，並笑說：「完全沒有！他說他還想唱〈明天我要嫁給你〉、〈花心〉，他說以爺爺身分來唱的時候還沒到。」