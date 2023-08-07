高雄仁武區今早傳出一起離奇汽車受困！60歲連姓婦人今早開在仁武區中正路時，疑似因為要會車而將車子向右偏移，不料整台車直接卡進路邊積水的泥濘中，動彈不得。警消獲報到場後，通知拖吊車到場處理，連婦未有受傷，車子已吊離脫困。