男星張善為2013年因瘀血壓迫脊椎神經，導致下半身癱瘓，神隱至今長達10年，外界都不知道他的近況，而今（7日）是張善為48歲生日，曾同為兒童台哥哥姐姐的「香蕉哥哥」凌晨發文：「想念一位朋友」，讓網友都噴淚直呼：「生日快樂 真的很想他」。

「香蕉哥哥」凌晨曬出張善為最喜歡的哆啦A夢，並寫下：「想念一位朋友 Happybirthday！」立刻吸引張善為好友吳政迪留言：「我也想念一位朋友，他非常喜歡小叮噹！生日快樂」，網友也紛紛寫下：「我們都很想他 黑皮～生日快樂」、「黑皮哥哥生日快樂～從國小開始看到現在都出社會了，希望你趕快康復趕快再出來」、「期待他能早日回到舞臺」。

張善為2013年突然莫名發燒、頭暈又想吐，就醫後發現是瘀血壓迫脊椎神經，造成下半身癱瘓，他不願讓外界看到自己生病的樣子，神隱至今長達10年，而助理阿耀2017年曾對外透露，張善為需要坐輪椅，但腳踝和腳掌可以彎曲，雖然復原速度緩慢，他仍努力靠意志力撐下去。

不過阿耀2021年則坦言，已2年沒見到張善為，可能等疫情趨緩再去看他，平時都是和張家人聯絡。而張善為最後公開的一句話是2013年在臉書透露，他在為動根腳趾頭努力著，希望外界能夠等他站起來。