卡努颱風外圍環流帶來的大豪雨重創南投，據消防署統計，截自今（7）日上午已造成1人死亡、173人受困，消防署、新北市消防局及台中市消防局派出特搜隊前往支援救災，並在當地成立搜救行動協調中心（UCC）分派救援任務。空勤總隊黑鷹直升機裝載500公斤物資至精英村，再吊掛1名孕婦後送醫院。

消防署表示，卡努颱風帶來的西南氣流在南投縣仁愛鄉霧社、廬山降下豪大雨，仁愛鄉多處聯外道路中斷、坍方和嚴重土石流，雲鄉溫泉山莊、水悅休閒會館都傳出有旅客受困。高雄市桃源區復興里、梅山里、拉芙蘭里三里成孤島，414人交通受阻，目前糧食無虞。

消防署指出，清晨7時，空勤黑鷹直升機在仁愛高農完成裝載500公斤物資後起飛，先至好柿園投放200公斤物資，再至雲鄉溫泉山莊投放物資及吊掛孕婦後送。消防署今天上午完成精英村2處物資運補共500公斤，黑鷹直升機已於8時降落南投體育場，由消防局救護車再送孕婦就醫。