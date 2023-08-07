日經新聞報導，中國在今年1至6月的汽車出口方面首次超過日本，躍居世界首位；這是繼1至3月之後再次超過日本。其中，中國純電動汽車等新能源汽車出口占整體的25％。

報導指，除了日美歐汽車廠商撤出的俄羅斯之外，中國對歐洲的出口也有所增加。在中國國內消費疲軟的背景下，中國在全球汽車市場的影響力有可能進一步提升。

中國汽車工業協會的數據顯示，主要企業的汽車出口量在1至6月年增76％，達到214萬輛。日本汽車工業協會發佈的同一時期的日本汽車出口量為202萬輛（年增17％），中國首次超過日本。

拉動中國出口的是純電動汽車等新能源汽車，1至6月中國的新能源汽車出口量增至2.6倍，佔整體的25％。從各車企來看，將上海工廠定位為對亞洲出口基地的美國特斯拉，從中國向海外出口逾18萬輛，中國大型車廠比亞迪也向海外出口逾8萬輛。

從出口地區來看，俄羅斯最多。中國汽車工業協會發佈的海關數據顯示，從包括汽油車在內的1至5月來看，對俄羅斯的出口最多，達到28.7萬輛。俄羅斯進攻烏克蘭後，韓國、日本和歐洲大型企業大幅縮減當地業務，而中國企業正在填補空白。

據美國艾睿鉑（AlixPartners）預測，純電動汽車佔中國新車銷量的比例到2027年將達到39％。預計全球純電動汽車比例到2027年將達到23％，中國的普及程度將超過全球水準。預計到2030年，在中國銷售的純電動汽車，65％將是比亞迪等中國品牌。

中國企業正在國內確立影響純電動汽車性能和價格的鋰離子電池供應鏈，提高出口競爭力。艾睿鉑的董事總經理鈴木智之分析稱：「2025年以後，中國汽車廠商在美國等日本的主要出口市場也很有可能獲得相當大的份額」。