台中地院審理5億高中生案，7日首度開準備程序庭，被告夏男（中）在庭外等待，神情相當平靜。（陳淑芬攝）

5億賴姓高中生今年5月與夏男同性閃婚後墜樓身亡，夏被依偽造文書罪起訴，台中地院審理今天首度開準備程序庭。夏男出庭否認「假結婚」，並訴說與賴的同性感情，原本並沒那麼急著結婚，因賴案發當天訴說生活及家庭的壓迫，他想帶賴遠離壓力；賴也同意同婚，兩人才去找證人登記結婚。

賴生與夏男在今年5月4日登記同婚後2小時墜樓身亡，賴母控告謀財害命，案情撲朔迷離、疑點重重受全國矚目。台中地檢署在6月21日偵結，認定夏為謀財「假結婚」，依偽造文書罪起訴。台中地院審理今天首度開準備程序庭，賴母未現身，由委任辯護律師出庭。

「我們不是假結婚」夏男出庭時神情平靜，談及與賴的同性關係堅稱，兩人有結婚真意，他在今年3月份就曾想要與賴結婚，只是因為他正在準備地政士考試、賴還在讀高中，想等賴高中畢業後再說，而且因同性結婚會受阻礙，也認為不一定要結婚。

夏男說，其實兩人陸續有接觸，賴父將財產分給兒子、卻沒教他怎麼處理，賴因父久病，擔心其他家屬會分產，他偶爾會去找賴提供財產管理觀念。他案發當天去找賴是想討論生活相關事情，但賴卻想分享生活及感情，並透露希望有人能在身旁支持，他知道賴有結婚之意，也認為結婚是比較好的方式。

「同性交往會受很多阻礙！」夏男說，賴在父親還在時會有阻力，父親不在了，可以自己決定，沒有家庭方面壓力了，而且兩人結婚後，就可以自己處理很多事，父母也比較不會管。

夏男說，他當天詢問賴：「想結婚嗎？」，賴回應說：「好」。夏男強調，賴是成年人了，一直表示同意結婚，必須尊重。

夏表示，兩人相處時間不長，他不太了解賴內心真正的想法，只想帶賴遠離家庭及生活的迫害，他也不認為賴會做這樣的事情（墜樓）。

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