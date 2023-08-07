第25屆世界童軍大露營8月1日起在南韓新萬金營地舉行，首日就傳出400多人中暑，不少歐美國家營隊陸續拔營離開，不少家長擔心孩子情況。苗栗縣有14名團員參與露營，縣府7日指出，團員們身體、健康無虞，若有出現不適，會請他們以安全考量提前撤離。

世界童軍大露營為每4年舉辦1次的世界性童軍活動，今年由韓國童軍總會舉辦，卻爆發蚊蟲過多以及用水問題遭批，更有逾700人中暑，英國、美國童軍已宣布提前拔營，台灣家長紛紛關切孩子情況。

苗栗縣童軍代表團由98社區文化複式童軍團服務員公館國小教師蕭淑娥帶隊，率領14位苗栗縣學子，與新竹、宜蘭的童軍團一同前往韓國。

苗縣府教育處副處長徐建男表示，縣府從苗縣童軍代表團出發後，一直有跟團隊保持聯繫，有聽聞當地天氣炎熱，不過目前參與的14位學員都適應良好，也收穫很多，並無出現身體不適問題。

徐建男說，目前收到消息是教育部希望能提前撤離，但也有聽說中華民國童軍總會尊重各團決定，縣府部分也會尊重苗縣童軍代表團判斷，但前提是以安全考量為優先，若有學員出現任何身體不適，會請他們撤離。