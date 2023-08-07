當地時間8月5日至6日，「烏克蘭問題國際會議」在沙烏地阿拉伯第二大城市吉達舉行，除美歐等西方國家之外，中國、印度、巴西、南非等發展中國家代表也受邀出席。沙國外交部7日發表聲明稱，會議強調了通過國際社會協商以和平方式解決烏克蘭問題的重要性。美國智庫學者分析，「中國參加會議表明中方願意傾聽和討論，但絕不意味著中國最終需要同意任何事情。」

來自美國、中國、印度、烏克蘭等42個國家的高級官員參加了本次會議。由於烏克蘭及其西方盟友正試圖爭取全球南方國家的支持，此次會議的舉行地點具有重要的「象徵意義」。幾名西方外交官員透露，選擇沙烏地阿拉伯作為主辦國的部分原因是希望邀請中國參會，因為沙國與中國保持著良好的關係，「東道主沙烏地阿拉伯的外交接觸功不可沒」。

《華爾街日報》援引西方外交官的話稱，中國被視為推動會談的關鍵，有助於將俄羅斯方面的關切納入討論，沙烏地阿拉伯和烏克蘭領導層都曾極力要求中國出席會議。中方代表也在會談期間發揮了建設性的作用。一名美國政府高級官員直言，「中國能夠參加會議是好事」。

路透6日發文，解讀中國參加吉達會議的原因。報導引述美國智庫史汀生中心中國項目主任孫韻的分析稱，中方一直致力於和平解決俄烏衝突，「但北京也知道，目前西方不太可能接受中國領導的和平倡議⋯⋯北京不想缺席由非西方領導的其他和平倡議。」

孫韻認為，中國派代表出席吉達會議，不代表中方會同意烏克蘭及其西方盟友尋求的結果，「參加會議表明中方願意傾聽和討論，但絕不意味著中國最終需要同意任何事情。」

對於俄烏戰爭，中方早已多次闡明立場。中國外交部發言人汪文斌此前重申，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，中方始終致力於勸和促談，通過對話談判推動危機的政治解決。