中央推動國有土地資產活化，市府為透過國有土地公辦都市更新以取得社會住宅，持續盤點全市社宅最適區位，並與中央合作推動都更，目前興建及規畫中的台南社宅已達8138戶。最新獲得核定的北區九六新村公辦都更案，預計未來可取得250戶社宅，即日起至10月2日公告招商。

市府都市發展局局長徐中強表示，九六新村過去為國軍重要的眷村社區，目前原有眷舍多已拆除完畢。市府透過都更容積獎勵方式，可取得約250戶社會住宅，以滿足住宅政策目標。另外，此案還透過捐贈都更基金取得周邊公共設施用地開闢經費，創造地區發展，達到公部門與投資者等多方共贏的效益。

徐中強說，九六新村都市更新面積4.82公頃，範圍內公有土地約為98％，私有土地約為2％，此案招商面積約2公頃，位於北區大道新城眷改社區及和緯路一段以南住宅聚落的交界位置，鄰近延平國中及台南鐵路地下化廊帶，未來透過提升公共服務效能，串聯周邊公園綠地的綠軸，型塑低碳休閒優質住宅區，並發展鄰里型生活商業及優質的生活居住空間。

都發局指出，目前由市府主導已完成公辦都更招商的基地，包括永康區精忠二村、仁德區二空新村AB區及東區平實營區一、二期、中興新城、北區自強新村等案；後續還有南區警察新村、喜樹灣裡國有地及新營長榮路市有地等公辦都更基地，希望藉由都更帶動地方發展，打造適居環境，優化居住環境與都市景觀，並落實照顧民眾居住權益。