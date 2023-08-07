叡揚高雄研發中心辦公室以及軟硬體設備投資金額約1億元，現有員工60多位，預計3年後達到至少100位。叡揚資訊董事長張培鏞指出，叡揚在高雄租用辦公室超過10年，購置不動產設立高雄研發中心，期望能給同仁一個舒適工作環境，以及有家的歸屬感、有溫度的辦公室、有開放彈性的工作環境，也符合未來混合辦公的趨勢。叡揚資訊也看好高雄未來在碳盤查、數位轉型以及AI產業的發展，對於市府的措施以及產業聚落的成形表示樂觀，讓公司服務能量持續深耕大高雄聚落，也更貼近服務客戶。

高雄市副市長羅達生指出，行政院「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫已在6月3日正式啟動，中央與市府將以「擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出」等四個擴大方向，將5G AIoT的應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業。叡揚資訊於AI相關領域研究已多年，叡揚在AI領域的投入，正是高雄進行城市轉型，打造智慧城市不可或缺的夥伴，期待日後能持續攜手叡揚，將高雄打造成為科技智慧的永續城市。另外，高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市府成立的「投資高雄事務所」提供投資企業客製化單一窗口服務，以專人專案的方式，提供全方位的服務，全程陪伴並協助廠商解決投資高雄所遭遇的疑難雜症，讓市府來當企業最堅強的後盾。

叡揚董事長張培鏞表示，面臨淨零碳排，雲端產品可以以較低費用，有效幫中小型企業解決數位化問題；叡揚於碳盤查服務採打合作模式，樂見與顧問業、相關事務所合作，協助中小企業能快速應對碳盤查相對應要求，並透過系統減輕人力負擔。