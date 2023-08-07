桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英昨日病逝，市長張善政說，對於他的離世非常不捨也非常難過，他在任內對於復興區的建設非常努力，會馬上派區公所的祕書謝宇軒代理區長，直到新的區長補選完成。

張善政說，游正英之前找他好幾次到山上看農路建設，或是看水蜜桃節等，現在過世以後，市府隨時配合家屬的需要，也會馬上派區公所的秘書代理區長，到新的區長補選完成為止，也要對家屬表達致意，也對於游正英在區長任內對於復興區的貢獻表達敬意跟謝意。

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