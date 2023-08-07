民進黨團上午舉行輿情回應記者會，民進黨立委范雲（左）、黨團書記長莊瑞雄（左二）、黨團幹事長劉世芳（右二）、黨團副書記長洪申翰（右）。（黃婉婷攝）

民眾黨周末舉行北區姊妹台灣選哲之友會，原想藉此撕掉總統參選人柯文哲的「仇女標籤」，卻設計空服員穿緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞，引發物化女性爭議。民進黨立委范雲7日痛批，厭女不只是柯文哲一人，恐是整體民眾黨病入膏肓；民進黨立委洪申翰質疑，要不是民眾黨故意「衝康（台語指陷害）」，就是全黨上下真的太雷。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會。范雲指出，柯文哲為洗刷厭女形象舉辦姊妹會是件好事，代表柯有聽到政黨引領性別平等的呼聲，但不幸的是，歷經這場活動後，她原先以為厭女是柯文哲的個人行為，如今看來恐是整個民眾黨的問題，且問題相當嚴重。

范雲指出，厭女是性別分析中的專有名詞，代表「把女人當成物品或他人」的一種文化，而非是否重用女人，這也是社會長期存在的現象，遺憾地是，當台灣把性別平等當成民主政治的核心價值時，以柯文哲為首的政黨，卻在以女性為對象的活動繼續將女人當成物品，以「空姐應援團」來物化女性。

范雲進一步質疑，為何民眾黨直播的攝影鏡頭是專注在女性舞者的下半身？是不是假設看直播的所有人都是男性？雖然很多地方都有類似的舞團表驗，但直播對準女性身體下半部拍，不就是把女人當成物品，而非舞技很棒、值得欣賞的女性；更遑論以女性為主的姊妹會，第一排幾乎坐男性，女性被迫蹲在前面或後面，也不夠尊重女性。

洪申翰也批評，周末這場活動讓看得瞠目結舌，重點在於民眾黨想藉此幫柯文哲「洗白」仇女印象，站在選舉角度都能理解，事後卻有完全相反的效果，他推測只有兩個可能，其一是民眾黨故意「衝康（台語指陷害）」，其二是民眾黨上下真的太雷（指辦事不周）了，雷到不行才會做出這種事情。

洪申翰感嘆，該活動凸顯民眾黨毫無性別意識，竟在原本設定拉攏女性選民的活動中繼續消費性別刻板印象，甚至物化特定職業，藉此吸引討好受眾，還有什麼資格談性別平權、多元文化，「這樣一個政黨心中還有女性嗎？他們心中的女性還有主體性可言嗎？」更別說事後還硬拗到底，這種團隊民眾能放心國家交給他嗎？

民進黨團幹事長劉世芳總結，此活動實際狀況與預想的「反差太大」，民眾黨事後發的新聞稿對於涉及性別歧視或物化女性部分也未做說明，且越描越黑，眾人皆知女權是人權的一部分，盼民眾黨能跟上時代，而非以跳舞方式物化女性，黨團認為非常不適切跟不適當，也呼籲柯文哲作為總統候選人，應對此再說清楚講明白。