衛福部前部長陳時中昨（6）日痛批在野陣營，稱他們猛打前瞻預算等爭議是「譁眾取寵，自以為能取得政權」，並大力稱讚蔡政府的施政，引起外界熱議。對此，時常評論時事的臉書粉專「政客爽」翻出了「7年斷交9國」、「連續爆出13件性騷案」等5項「好政績」，嘲諷蔡政府真的做的非常好，好到陳時中走在路上拜票都會被罵。

陳時中昨在北市「全國台南旅外鄉親賴清德後援會成立大會」致詞時痛批，蔡政府無論是在還債，還是在存錢上，都做得非常好，此外，疫情3年來國內經濟成長成世界奇蹟，但在野黨卻無視此種成就，近期指著過往建設胡亂汙衊，「白的說成黑的」。他呼籲支持者，在野黨倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權，但這是台灣的災難，千萬不要讓此情形發生。

陳時中去年競選台北市長掃街時，遭遇不少民眾對他比倒讚。（中時資料照）

針對陳時中的說法，「政客爽」今發文列舉了蔡政府代表性的5個「好政策」，分別為：8年20萬戶社宅跳票、民進黨連爆13件性騷案、7年斷交9國、打詐花13億，台灣卻成為詐騙之島、總統帶頭挺論文抄襲並抹黑台大。「政客爽」嘲諷，蔡政府的施政真的超級好，好到陳時中去年台北市長選舉期間，走在路上拜票都被罵。

不少網友也在「政客爽」的貼文留言表示，「找陳時中來有點像是請鬼開藥單」、「沒事，塔綠班到現在只記得馬英九跳票」、「罄竹難書，就是蔡政府的政績最好的形容」、「沒路用的過氣落選人還出來撒野」。