中國汽車製造巨頭比亞迪公佈官方消息稱，比亞迪第500萬輛新能源汽車將於8月9日正式下線；近9個月，比亞迪平均每天就生產出7407輛新能源汽車。

《快科技》報導，從2008年第一輛比亞迪F3 DM發佈，到2021年5月比亞迪完成第一個100萬輛新能源汽車下線，總共花費13年的時間。

此後，隨著比亞迪的產能快速擴張，從2021年5月到2022年11月的一年半，比亞迪完成了第300輛新能源汽車下線的目標。換言之，此時的比亞迪生產200萬輛新能源汽車，僅僅花費了一年半的時間。

報導說，從300萬輛到500萬輛，比亞迪用了9個月就再次宣佈將達成第500萬輛新能源汽車的目標。換言之，這段期間，比亞迪平均每天就生產出7407輛新能源汽車。

據報導，比亞迪的工廠分別坐落在廣東深圳、湖南長沙、陝西西安、河南鄭州等城市，目前已知的工廠共有9 座，工廠加起來的總占地面積超過700萬平方公尺，不過這9個工廠中目前仍有部分工廠還在建設中，尚未開始投產。

報導指出，位於廣東深圳的深圳工廠是現階段比亞迪的主力生產基地，同時也是比亞迪的大本營，據瞭解，深圳工廠目前每個月的產能上限為3.5萬台左右，日均生產量達到1100台以上。

而目前正在建設的襄陽工廠是比亞迪的最後一個工廠，一期項目已經於2022年4月27日開工建設，建成後年產值可達140億元人民幣。