黃育仁今被問到感情及債務都低調不願多回應。（陳俊吉攝）

格鬥選手李育昇。（陳俊吉攝）

陶奕儒（左起）余至誠、吳巧貞、李育昇宣誓將奪回冠軍。（陳俊吉攝）

隨團教練沈致承（左起）、陶奕儒、余至誠、黃育仁（劉雨柔前夫）、台北市體育局局長王泓翔、吳巧貞、議員應曉葳、李育昇、鄭宇哲。（陳俊吉攝）

36歲劉雨柔去年9月與黃育仁（Jeff）結束近6年婚姻，並在今年5月認愛小4歲的籃球員胡凱翔。離婚10個月後首露面的黃育仁，今（7日）早出席記者會，坦言沒有跟劉雨柔聯繫，對於女方的新戀情，他表示：「祝福她」。

無償擔任國家隊教練的黃育仁，今帶領上與格鬥選手李育昇、吳巧貞、陶弈儒、余至誠、柳琮祐等人，向國人宣誓將在泰國舉辦的亞錦賽中，為台灣奪回綜合格鬥MMA首面獎牌。熱愛格鬥的他，曾因此背上百萬債務，目前財務狀況？他低調表示，「那跟比賽無關，我是無償擔任國家隊教練，如果要計較金錢回報就不會做這件事」，不願多做回應。

身為教練的他，是否會給選手禁愛令？他笑說，選手們都很注重各方面細節，為了比賽投入非常多精力，「而且大家都是成年了，都會自己做主，即使有另一半都是支持的」。4月被拍到與長髮女子約會的他，今被問到感情狀況時，他不願正面回應，僅說「我希望把心力放在比賽上」。