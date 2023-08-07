辛耘在晶圓代工龍頭台積電積極擴增CoWoS先進封裝題材激勵下，股價7月底衝上266.5元新高，近日高檔震盪盤整。在績優題材激勵下，今（7）日開高後放量飆漲9.62％至245元，鄰近午盤維持逾8.5％強勁漲勢。不過，三大法人上周調節賣超達1903張。

辛耘2023年第二季合併營收16.11億元，季減0.47％、年增16.52％，創歷史次高，惟毛利率、營益率「雙降」至28.21％、6.1％，雙創近9季低。不過，受惠業外收益跳升創高挹注，稅後淨利1.54億元，季增6.1％、年增1.51％，每股盈餘1.92元，雙創歷史次高。

累計辛耘上半年合併營收32.3億元、年增達22.49％，創同期新高，但毛利率、營益率降至30.03％、8.81％，分創近10年、近5年同期低。不過，在業外收益跳增2倍挹注下，稅後淨利2.99億元、年增9.79％，每股盈餘3.73元，雙創同期新高。

法人指出，辛耘毛利率低的代理設備業務需求續強，使第二季及上半年營收持穩高檔，但占比提升影響等本業獲利表現。不過，受惠新台幣貶值帶來匯兌收益，以及投資收益增加、轉投資公司認列虧損減少，使第二季及上半年業外收益跳增，填補本業獲利下滑缺口。

展望後市，辛耘指出，半導體產業隨人機介面、數位媒體、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等多樣化的產業需求而擴增，客戶陸續導入10/7/5/3奈米先進製程，將使半導體產業設備資本支出成長，對公司發展產生正面影響。

辛耘對此致力強化各領域代理產品線，同時掌握機台設備技術發展、增加晶圓再生應用面，以提升公司競爭力。依目前市況及未來半導體、化合物半導體、平面顯示器（FPD）、OLED等產業發展推估，以及自製設備營運規模增加，預期今年營收將呈現成長趨勢。

而隨著輝達（NVIDIA）等大廠因應AI需求熱潮，除增加對台積電投片量，對其後段CoWoS先進封裝需求同步增加，使CoWoS產能近期嚴重供不應求，台積電對此決議提前啟動擴產，並對合作封測設備業者追加採購訂單，身為供應鏈合作夥伴的辛耘營運可望受惠。