包括台灣在內全球已有超過130多個國家宣示2050年淨零排放，台灣也於今年初通過《氣候變遷因應法》，台灣碳權交易所今天正式營運，主要營運項目為國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項，初期以諮詢與教育訓練為主。當環境永續已成顯學，104人力銀行透過關鍵字分析（碳中和、低碳、淨零、負碳排、Net Zero、減碳、carbon neutrality、零碳、碳審計、碳足跡、碳標籤、碳盤查、電動車、綠能＆新能源、風力發電等），觀察企業徵才條件，給予大學生在校更明確的學習方向、以及社會新鮮人求職參考。

104人力銀行數據顯示，2023年1到5月綠領月均工作數2,000個，雖然只占全體同期工作數101.4萬個的0.2％，不過，隨著永續議題漸受關注，和2013年的282個相比，10年成長6.5倍。細看產業分布，電子資訊/軟體/半導體的綠領人才需求605人、一般製造業537人，因產業與全球競逐，產品外銷得特別留意碳排放量，如歐盟將在10月試行碳關稅，相關人才需求孔急高居綠領徵才產業前兩名，占整體綠領人才需求的54％，法律/會計/顧問/研發/設計類則因協助企業推行永續相關政策，綠領工作機會355個，位居第三名。

104人力銀行觀察綠領徵才條件發現，49.1％不限科系，顯示新興職務企業還在摸索人才樣貌需求，只要有實力人人有機會，提前準備相關證照例如ISO 14064、ISO 14067、ISO 50001、ESG相關證照，或熟讀電力轉供方案、研究市場綠電用戶名單，仍有機會成為綠領新貴。若已是電機電子和機械工程科系，更有利切入！科系限定排行第一名的是電機電子工程相關占20.7％、第二名為機械工程11.2％，專業受到風電、電動車領域企業青睞，第三名則為環境工程占8％。

104人力銀行也整理出目前相關的亮點職務，依照企業刊登的職務描述，產品碳足跡、溫室氣體盤查、ESG推展與制度建立等為主要的關鍵技能；薪資方面具備實戰經驗，累積一定年資年薪可達100萬以上。