香港首富李嘉誠旗下長江實業集團近日拋出震撼彈，以低於行情的7折，約7年前的價格出售新建案「親海駅II」物件，港媒推測，目前香港房市吹冷風，長實可能想藉此回收資金，才會一口氣打7折出售房產，甚至可能透過此舉替未來市場動盪做準備。

綜合媒體報導，銷售資料顯示「親海駅II」最便宜的開放式物件約5.9坪，扣除18%折扣後售價為290萬港元，平均1平方公尺售價為14.87萬港元（約新台幣60.2萬）此售價是2016年以來，香港市區最低價的新建案，甚至還比周邊二手房便宜3成。

該物件位在香港九龍油塘，只要搭一站地鐵就能抵達香港島，報導提到，長實此次出售建案，等於用屯門（香港郊區）的價格就能買到靠近香港島的海景房。

長實集團無預警拋售房地產，引起市場震撼，背後原因眾說紛紜，有人認為可能是建案前方的魚市場拆除重建，未來恐擋住「親海駅II」海景，趁現在低價出售，另外一派則提到，或許是長實認為房地產投報率不如其他項目，想回收資金。