大學念的是材料工程，從小喜愛畫畫的「阿傑」為了圓夢，求學期間就自發參加插畫設計進修課程，畢業後想從事設計相關領域工作，卻一直未獲雇主青睞，經轉介參加勞動力發展署中彰投分署「青年職得好評計畫」，按部就班累積自己的技術與作品，終於順利找到多媒體動畫設計員的工作。

中彰投分署指出，根據勞動部統計資料，110年的15至29歲青年平均失業率達8.5％，經分析發現，導致這群青年面對求職困境的主因多為對於面試感到焦慮、對於自己未來就業的職涯方向迷惘，也因此導致工作轉換率高，為幫助他們找到個人職涯目標，勞動部推「青年職得好評計畫」，中彰投分署3年多來透過此計畫以幫助上千名青年就業。

中彰投分署舉「阿傑」為例，他因從小就喜愛畫畫，求學過程中參加各種插畫設計軟體進修課程，卻因大學學的不是本科系、欠缺設計相關經驗且沒有作品集，每次求職總是石沉大海，讓他一度心生放棄為興趣而工作的想法。

所幸在抉擇的關鍵，阿傑決定向就業中心求助，經就服人員利用「哈利找伯樂職涯魔法學院」諮詢表單及工具，協助阿傑進行人格特質分析、優勢能力盤點，協助他加強自身履歷自傳的撰寫，同時持續為他進行模擬面試，藉以提高阿傑的求職自信心，並佐以充實他美編設計做聘等方式，讓企業能聚焦在阿傑的優勢，順利幫他找到多媒體動畫設計人員的工作，開啟人生新職涯。

中分署強調，青年職得好評計畫透過就業中心的專業深度諮詢，協助青年職涯定向，陪同建立客製化的「工作卡（職涯履歷表）」，並給予履歷健診、模擬面試、職業訓練等協助，陪伴青年走過求職不安定期。